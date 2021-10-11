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Прогноз погоды в Азербайджане на вторник

Прогноз погоды в Азербайджане на вторник Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 12 октября.
Экология
11 октября 2021 г. 12:59
Прогноз погоды в Азербайджане на вторник

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 12 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако утром в некоторых частях полуострова ожидается изморось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем – 19-21° тепла. В Баку ночью 15-17°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых восточных районах вероятны дожди. Местами ожидается туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-3°, днем 3-6° тепла.

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