Прогноз погоды в Азербайджане на вторник

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 12 октября.

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 12 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако утром в некоторых частях полуострова ожидается изморось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем – 19-21° тепла. В Баку ночью 15-17°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых восточных районах вероятны дожди. Местами ожидается туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-3°, днем 3-6° тепла.