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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье В Баку и на Абшеронском полуострове 30 мая преимущественно без осадков.
Экология
29 мая 2021 г. 12:02
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 мая преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, ночью местами ожидается слабый туман.

Южный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественной без осадков, однако днем в некоторых горных местностях вероятны грозы, дожди. Утром туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 31-36, в горах ночью - 11-16, днем - 20-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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