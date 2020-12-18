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Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу Национальный гидрометеорологический центр также предупреждает о перемене погоды
Экология
18 декабря 2020 г. 14:17
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром и вечером местами ожидается изморось. Будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 19 декабря температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

19 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, в горных районах снег. В некоторых восточных районах временами дожди, в горных территориях - снег. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

Национальный гидрометеорологический центр также предупреждает о перемене погоды. 20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, в некоторых местах полуострова интенсивные.

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