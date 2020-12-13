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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами возможна изморось. Подует умеренный юго-восточный ветер
Происшествия
13 декабря 2020 г. 12:28
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами возможна изморось. Подует умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 14 декабря температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-9, днем 10-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность – 65-75 градусов.

14 декабря в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако вечером в некоторых западных районах могут выпасть осадки, в том числе снег. Кое-где будет туман, подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabaha olan hava proqnozu açıqlandı

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