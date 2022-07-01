Прогноз погоды в Азербайджане на июль

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на июль.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на июль.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается, что среднемесячная температура воздуха в июле будет выше климатической нормы.

Количество месячных осадков близко к климатической норме, в некоторых районах чуть меньше.

В первой половине первой декады в большинстве районов в основном без осадков, однако в северных и западных районах ожидаются кратковременные дожди.

Ожидаемая среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 26-29° тепла, что близко к климатической норме и выше на 1-2°. Температура воздуха ночью - 21-26°, днем - 31-36°, в отдельные дни - 38-41° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 2-3 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике - 27-30° тепла, что близко к климатической норме и выше на 2°. Ночью ожидается 21-26° тепла, днем 31-36° тепла, в некоторые дни 38-43° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 6-16 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачыне, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гедабеке среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 19-24° тепла, что в пределах климатической нормы и выше на 1-2°. Ночью ожидается 17-22° тепла, днем - 24-29°, в некоторые дни - 32-35° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 36-73 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 26-29° тепла, что близко к климатической норме и выше на 1-3°. Ночью ожидается 19-24°, днем - 29-34°, в некоторые дни - 38-40° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 10-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха - 23-27° тепла, что близко к климатической норме и выше на 2-3°. Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 29-34°, в отдельные дни 37-39° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме и чуть выше (норма 9-118 мм).

В Центрально-Аранских: Мингячевирском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха - 27-30° тепла, что близко к климатической норме и выше на 1-2°. Температура воздуха ночью - 22-27°, днем - 32-37°, в отдельные дни 40-43° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 3-22 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкаранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит около 23-27° тепла, что близко к климатической норме и выше на 1-2°. Ночью ожидается 21-26°, днем - 29-34°, в отдельные дни - 37-39° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 7-33 мм).