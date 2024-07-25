Нидерланды готовы делиться с Азербайджаном опытом в сфере управления водными ресурсами

Нидерланды готовы делиться с Азербайджаном опытом в области управления водными ресурсами, технологий, и водными данными.

Нидерланды готовы делиться с Азербайджаном опытом и технологиями в области управления водными ресурсами.

Как передает Report, об этом специальный посланник Нидерландов по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен (Meike van Ginneken) заявила журналистам в Баку.

Пот ее словам, и Нидерланды, и Азербайджан являются прибрежными странами, а потому сталкиваются со схожими вызовами с точки зрения управления водными ресурсами.

Мейке ван Гиннекен отметила, что основная цель ее визита в Баку - укрепление сотрудничества с Нидерландами в решении водных проблем.

"У нас есть большой опыт, которым мы готовы поделиться, в области управления водными ресурсами, технологий, данных, а также в сфере борьбы с загрязнением воды. Но мы также можем поучиться и у Азербайджана, потому что и здесь есть полезный для нас опыт", подчеркнула она.