Гутерриш: Смертность от жары среди пожилых людей выросла на 85%

Число людей старше 65 лет, погибающих по причине экстремальной жары, за последние два десятилетия выросла на 85%.

Число людей старше 65 лет, погибающих по причине экстремальной жары, за последние два десятилетия выросла на 85%.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, посвященной рекордным уровням температуры по всему миру.

"Разрушительная жара повсюду, однако не воздействует на всех в равной степени. Больше всего от роста столбиков термометров страдают малоимущие в городах, беременные женщины, инвалиды, пожилые. Например, смертность от жары у людей старше 65 лет выросла на 85% за последние 20 лет", - сказал он.

Он также указал, что к середине столетия число малоимущих, которые живут в условиях экстремальной жары, "может возрасти на 700%".

"Экстремальная жара усиливает неравенство, порождает недостаток продовольствия и загоняет людей в еще большую бедность", - добавил он.

Ранее европейская Служба по изменению климата "Коперник" сообщила, что 21 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Средняя температура приземного воздуха 21 июля превысила рекорд июля 2023 года, достигнув отметки в 17,09 градуса.

"Эта неделя ознаменована беспрецедентной жарой, - заявил в связи с этим Гутерриш. - Но давайте посмотрим правде в глаза - экстремальные температуры больше не представляют собой феномен, связанный с одним днем, неделей или месяцем. Если и есть вещь, которая объединяет наш разобщенный мир, это тот факт, что мы все сильнее ощущаем жару".