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На Камчатке завершилось извержение вулкана Безымянный

На Камчатке завершилось извержение вулкана Безымянный На Камчатке завершилось взрывное извержение вулкана Безымянный
Экология
25 июля 2024 г. 08:00
На Камчатке завершилось извержение вулкана Безымянный

Взрывное извержение вулкана Безымянный на востоке Камчатки завершилось.

Как передает Report, об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии.

"Взрывное извержение вулкана прекратилось, но активность вулкана продолжается", - говорится в сообщении.

Пепловый столб шириной 80 км продолжает двигаться к юго-западу и юго-востоку от вулкана. По спутниковым данным, фронтальные части пеплового шлейфа протянулись на расстояние 130 км к юго-западу и 926 км к юго-востоку.

Между тем, код опасности для авиации, установленный для Безымянного, снизили с красного до оранжевого. Вулкан опасен для местных авиаперевозок. Также сообщалось, что туристические маршруты в районе Безымянного заблаговременно закрыли.

"Маршруты планируется открыть в течение двух-трех дней, однако следует помнить, что нельзя приближаться к вулкану с востока, где сошел пирокластический поток. Также не стоит подниматься на склоны Безымянного, по которым непрерывно сходят раскаленные лавины", - сказал директор Института вулканологии и сейсмологии Алексей Озеров.

Во вторник МЧС со ссылкой на ученых сообщало, что в ближайшие дни ожидается извержение Безымянного с высотой пепловых выбросов до 15 км над уровнем моря. В четверг вулкан выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря. Со склонов вулкана сошел мощный пирокластический поток (смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков пород).

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота вулкана - 2882 м.

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