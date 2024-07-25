На Камчатке завершилось извержение вулкана Безымянный

На Камчатке завершилось взрывное извержение вулкана Безымянный

Взрывное извержение вулкана Безымянный на востоке Камчатки завершилось.

Как передает Report, об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии.

"Взрывное извержение вулкана прекратилось, но активность вулкана продолжается", - говорится в сообщении.

Пепловый столб шириной 80 км продолжает двигаться к юго-западу и юго-востоку от вулкана. По спутниковым данным, фронтальные части пеплового шлейфа протянулись на расстояние 130 км к юго-западу и 926 км к юго-востоку.

Между тем, код опасности для авиации, установленный для Безымянного, снизили с красного до оранжевого. Вулкан опасен для местных авиаперевозок. Также сообщалось, что туристические маршруты в районе Безымянного заблаговременно закрыли.

"Маршруты планируется открыть в течение двух-трех дней, однако следует помнить, что нельзя приближаться к вулкану с востока, где сошел пирокластический поток. Также не стоит подниматься на склоны Безымянного, по которым непрерывно сходят раскаленные лавины", - сказал директор Института вулканологии и сейсмологии Алексей Озеров.

Во вторник МЧС со ссылкой на ученых сообщало, что в ближайшие дни ожидается извержение Безымянного с высотой пепловых выбросов до 15 км над уровнем моря. В четверг вулкан выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря. Со склонов вулкана сошел мощный пирокластический поток (смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков пород).

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота вулкана - 2882 м.