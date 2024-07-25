На Камчатке завершилось извержение вулкана Безымянный

Взрывное извержение вулкана Безымянный на востоке Камчатки завершилось.
Как передает Report, об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии.
"Взрывное извержение вулкана прекратилось, но активность вулкана продолжается", - говорится в сообщении.
Пепловый столб шириной 80 км продолжает двигаться к юго-западу и юго-востоку от вулкана. По спутниковым данным, фронтальные части пеплового шлейфа протянулись на расстояние 130 км к юго-западу и 926 км к юго-востоку.
Между тем, код опасности для авиации, установленный для Безымянного, снизили с красного до оранжевого. Вулкан опасен для местных авиаперевозок. Также сообщалось, что туристические маршруты в районе Безымянного заблаговременно закрыли.
"Маршруты планируется открыть в течение двух-трех дней, однако следует помнить, что нельзя приближаться к вулкану с востока, где сошел пирокластический поток. Также не стоит подниматься на склоны Безымянного, по которым непрерывно сходят раскаленные лавины", - сказал директор Института вулканологии и сейсмологии Алексей Озеров.
Во вторник МЧС со ссылкой на ученых сообщало, что в ближайшие дни ожидается извержение Безымянного с высотой пепловых выбросов до 15 км над уровнем моря. В четверг вулкан выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря. Со склонов вулкана сошел мощный пирокластический поток (смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков пород).
Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота вулкана - 2882 м.