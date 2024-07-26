Синоптики предупредили о сходе селей в регионах Азербайджана

27 июля в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 28 по 29 июля местами ожидаются осадки ливневого характера, грозы.

27 июля в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 28 по 29 июля местами ожидаются осадки ливневого характера, грозы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что местами (Нахчыванская АР, Дашкесан-Гедабей, Карабах и Восточный Зангезур, Гянджа-Газах, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, возможен град.

Возможно увеличение уровня воды в реках. Кроме того, на реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран - Астаринского региона ожидается сход селей и наводнения.