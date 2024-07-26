Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

С 27 до 29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/сек, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

С 27 до 29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/сек, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что с утра 27 июля и до полудня 29 июля восточный ветер усилится в Евлахе, Барде, Тертере, Мингячевире, Сиязане, Нафталане, Гёйгеле, Агстафе, Гяндже, Шамкире, Товузе, Геранбое, Дашкесане, Имишли, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Гаджигабуле, Билясуваре, Джалилабаде, Шахбузе, Нахчыване, Ордубаде, Джульфе, Гобустане, Балакяне, Гахе, Загатале, Шабране, Хызы, Шеки, Сальяне и Нефтчале, порывы ветра будут составлять 13,9-20,7 м/сек.