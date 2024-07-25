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В районах Азербайджана возможны паводки и сели

В районах Азербайджана возможны паводки и сели В связи с интенсивными осадками в регионах Азербайджана возникла угроза паводков и схода селевых потоков.
Экология
25 июля 2024 г. 02:14
В районах Азербайджана возможны паводки и сели

В связи с интенсивными осадками в регионах Азербайджана возникла угроза паводков и схода селевых потоков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Директор Центра гидрологии Асиф Вердиев предупредил жителей прибрежных территорий в связи с возможными паводками: "Мы советуем гражданам держаться как можно дальше от берегов рек, в случае паводков и селей незамедлительно покинуть опасные территории".

Отметим, что в Дашкесанском, Гедабекском, Шекинском, Гусарском, Загатальском, Балакянском, Геранбойском, Тертерском, Шемкирском и других районах наблюдаются дожди, которые местами приобретают характер ливневых. В ряде сел Товузского и Шамкирского района выпал град, на реке Тиканлычай в Габалинском районе сошел сель.

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