Прогноз погоды на май

Ожидается, что в мае среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых местах несколько выше.

Ожидается, что в мае среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых местах несколько выше.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, количество месячных осадков будет близко к климатической норме, однако в некоторых районах Большого Кавказа чуть выше нормы.

В первой половине первой декады в горных и предгорных районах страны ожидается нестабильная погода, осадки, грозы, град, в высокогорных районах есть вероятность выпадения снега.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 18-20° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 20-25°, в отдельные дни - 29-34° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 18-21 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике ожидается на уровне 17-21° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ночью ожидается 13-18° тепла, днем 20-25° тепла, в некоторые дни 30-35° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 33-62 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачыне, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гедабеке среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 12-15° тепла, что в пределах климатической нормы. Ночью ожидается 7-12° тепла, днем 13-18°, в некоторые дни 22-25° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 68-122 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 19-21° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ночью ожидается 11-16°, днем 20-25°, в некоторые дни 29-34° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 31-54 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха - 15-19° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 19-24°, в отдельные дни 27-32° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме и чуть выше (норма 26-166 мм).

В Центрально-Аранских: Мингячевирском, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха - 19-22° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 21-26°, в отдельные дни 31-36° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 26-62 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкаранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит около 16-20° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ночью ожидается 13-18°, днем 19-24°, в отдельные дни 28-33° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 41-72 мм).