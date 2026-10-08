В Туркменбаши состоялась 8-я Консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии - ОБНОВЛЕНО-2

В туркменском городе Туркменбаши 8 октября состоялась 8-я Консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Комплекс "Аваза" для участия в Консультативной встрече.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретил президента Ильхама Алиева.

Затем главы государств, участвовавшие в мероприятии, сделали совместное фото.

Объявив встречу открытой, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сказал:

- Уважаемые главы государств, сейчас я с большим уважением предоставляю слово Его превосходительству Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Пожалуйста, Ильхам Гейдарович, Вам слово.

Глава нашего государства выступил на мероприятии.

Выступление президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Сердар Гурбангулыевич.

Уважаемые главы государств.

Дорогие друзья.

Прежде всего выражаю благодарность Президенту Туркменистана за приглашение и традиционное гостеприимство. Рад вновь находиться в братском Туркменистане, в прекрасной Авазе.

В ноябре прошлого года Азербайджан стал полноправным членом Консультативного формата глав государств Центральной Азии. Вновь выражаю благодарность всем моим уважаемым коллегам за единодушную поддержку этого исторического решения. В этой связи хочу отметить роль Туркменистана и лично уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Именно здесь, в Авазе, в августе прошлого года он выступил с инициативой о полноправном участии Азербайджана в этом формате.

Азербайджано-туркменские отношения в последние годы развиваются динамично. Начиная с прошлого года состоялось уже пять визитов на высшем уровне. Это отражает интенсивность нашего политического диалога и взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Особо хотел бы отметить строительство мечети в городе Физули по инициативе уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. В прошлом году мы вместе приняли участие в закладке ее фундамента. Этот дар братского Туркменистана нашей стране является еще одним свидетельством дружбы и духовной близости наших народов.

Братская поддержка в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана имеет для нас особое значение. В Физули Узбекистаном уже построена школа имени Мирзы Улугбека, Казахстаном – Центр детского творчества имени Курмангазы, в Агдаме Кыргызстаном построена школа имени Манаса. Мы высоко ценим эту помощь.

Взаимодействие Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы значительно расширилось. Политические связи находятся на высоком уровне. Регулярными стали взаимные визиты на высшем уровне. Крепнет торгово-экономическое сотрудничество, растут взаимные инвестиции, реализуются совместные проекты. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем на 50 процентов. Сегодня в нашей стране активно работают более 400 компаний с капиталом из стран Центральной Азии. В последние годы были созданы совместные инвестиционные фонды Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Капитал каждого из этих фондов исчисляется сотнями миллионов долларов. Считаю, что их возможности нужно использовать еще активнее, прежде всего для реализации совместных проектов, создания новых производств и расширения промышленной кооперации. Нужно не только увеличивать взаимную торговлю, важно вместе инвестировать, производить и выходить на внешние рынки.

Одним из основных направлений нашего сотрудничества является транспорт. Каспийское море сегодня играет все большую роль в транспортном взаимодействии наших стран. Транспортная инфраструктура на обоих берегах Каспия имеет важное значение для соединения Центральной Азии с Азербайджаном и далее – с международными рынками. В последние годы мы последовательно увеличиваем свои транспортные возможности. Мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру, развиваем морские порты, аэропорты, железные и автомобильные дороги. Сегодня мы наблюдаем значительный рост объема перевозок через Каспий. Наша общая задача – сделать эти маршруты более эффективными и конкурентоспособными. Параллельно реализуется проект "Цифровой Шелковый путь", проводится работа по развитию оптоволоконных линий по дну Каспийского моря. Средний коридор приобретает все большее значение, в прошлом году объем транзитных перевозок по этому маршруту вырос более чем на 10 процентов, а за первые 8 месяцев текущего года – еще почти на 20 процентов.

Особое место в нашем сотрудничестве занимает сфера энергетики. Азербайджан играет важную роль в транзите энергоресурсов из Центральной Азии на международные рынки. Через территорию нашей страны транспортируется нефть из Туркменистана и Казахстана, объем этих перевозок растет. Последовательно расширяется наше сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Мы ведем совместную работу с Казахстаном и Узбекистаном по созданию зеленого энергетического коридора.

Уважаемые коллеги.

Геополитическая важность нашего формата сотрудничества состоит не только из совместных проектов в энергетической и транспортной сферах. Мир, безопасность, политическая и экономическая стабильность в наших странах являются основой всех наших успехов и гарантией будущего успешного развития стран Центральной Азии и Азербайджана, укрепления нашего взаимодействия.

Благодарю за внимание.

x x x

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович, благодарю Вас за содержательное и конструктивное выступление. Добрые слова в адрес Туркменистана, высказанные Вами оценки, предложения имеют важное значение в контексте дальнейшего развития нашего взаимодействия, расширения регионального и международного сотрудничества. Туркменистан придает большое значение братским отношениям с Азербайджанской Республикой и готов к их последовательному укреплению. Уверен, что наше многостороннее взаимодействие будет способствовать дальнейшему укреплению уз добрососедства, сотрудничества и взаимопонимания между странами Центральной Азии и Азербайджаном. Еще раз благодарю Вас за содержательное выступление.

Подчеркнув, что эта Консультативная встреча проходит в год 35-летия независимости наших стран, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение этого. "Отдельно хочу поприветствовать президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдар оглу Алиева как полноправного участника Консультативной встречи. Важно подчеркнуть и символичность сегодняшнего заседания, поскольку оно проходит в год 35-летия независимости наших стран. За эти годы пройден протяженный, сложный, поистине тернистый и в то же время плодотворный путь, совместивший в себя целую эпоху. Мы укрепили суверенитет, сформировали собственные модели развития, заняли достойное место в международном сообществе. Центральная Азия и Азербайджан сегодня по праву считаются центрами роста и геополитического взаимодействия в Евразии. Но самое главное, благодаря мудрости и единству наших братских народов мы живем в мире и согласии", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев предложил разработать Декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии и Азербайджаном. Президент Казахстана также отметил, что все предложенные меры призваны сформировать прочную гуманитарную платформу регионального взаимодействия.

"Мы предлагаем сформировать общий календарь крупных культурных, спортивных, туристических, научных и подобных событий в Центральной Азии и Азербайджане. Это позволит стимулировать взаимные поездки, привлекать зарубежных туристов в рамках комбинированных туров", – подчеркнул президент Казахстана.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров привлек внимание к товарообороту своей страны со странами Центральной Азии и Азербайджаном. "За последние четыре года товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии и Азербайджаном увеличился почти в два раза и по итогам 2025 года составил 3,5 миллиарда долларов США. Объем инвестиций в нашу страну из пяти государств в 2025 году составил свыше 140 миллионов долларов США", – сказал он.

Выступив с предложением создания единой электронной торговой площадки Центральной Азии и Азербайджана, Садыр Жапаров отметил: "Таким образом мы обеспечим более широкий доступ потребителей, бизнеса к товарам, произведенным в странах региона. Учитывая уникальные национальные продукты каждой из стран, данная платформа могла бы объединить широкий ассортимент региональной продукции и создать новые возможности для ее продвижения".

Президент Кыргызстана подчеркнул, что наши страны обладают взаимодополняющим туристическим потенциалом.

"Исторические города, горные и прикаспийский маршруты, богатое культурное наследие позволяют объединить усилия по продвижению Центральной Азии и Азербайджана как привлекательного направления для путешествий. Предлагаем развивать сотрудничество по принципу "Одно путешествие – несколько стран", соединяя наши достопримечательности совместными туристическими маршрутами", - подчеркнул Президент Садыр Жапаров.

Поздравив Азербайджан с первым председательством в Консультативной встрече в 2027 году, президент Кыргызстана сказал: "Позвольте искренне поздравить уважаемого Ильхама Гейдаровича с принятием Азербайджаном первого председательства Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в 2027 году. Уверен, что председательство Азербайджана придаст новый импульс нашей совместной работе и развитию взаимовыгодного сотрудничества. Кыргызская Республики готова оказывать необходимую поддержку и содействовать успешной реализации приоритетов председательства Азербайджана".

Говоря о значении встречи и предстоящей совместной работе, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сказал: "Центральная Азия и Азербайджан имеют значительный потенциал для перехода к более тесной экономической, транспортной и энергетической кооперации. В этой связи хотел бы обозначить ряд актуальных направлений, которые, на наш взгляд, заслуживают особого внимания. Прежде всего, это усиление промышленной кооперации. Наши страны имеют значительный ресурсный потенциал. Это открывает широкие возможности для создания совместных предприятий, промышленных комплексов и переработки природных ресурсов".

Выступив с предложением провести в 2027 году в городе Хиве бизнес-форум "Центральная Азия - Азербайджан", президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: "Сегодня наша встреча имеет особое значение. Впервые она проводится вместе с братским Азербайджаном. Я приветствую Ильхама Гейдаровича на нашей встрече.

"Формула шесть экономик – один продукт" хорошо передает то, к чему мы должны стремиться. Когда предприятия нескольких стран участвуют в одной производственной цепочке, когда вместе создается продукция, появляются совсем другие связи между нашими экономиками. Они намного прочнее обычного обмена товарами. Для развития этой работы предлагаем в 2027 году провести в древней Хиве бизнес-форум "Центральная Азия – Азербайджан".

Поздравив Азербайджан с председательством, Шавкат Мирзиёев отметил: "Пользуясь случаем, поздравляю Азербайджан с принятием председательства в Консультативных встречах. Убежден, что под руководством азербайджанской стороны работа в рамках нашего формата получит дополнительный импульс, а братское сотрудничество будет способствовать укреплению единства, доверия и солидарности".

11:25

8 октября в туркменском городе Туркменбаши состоялась 8-я Консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии.

Как сообщает корреспондент Report из Туркменистана, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Выступление президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Сердар Гурбангулыевич.

Уважаемые главы государств.

Дорогие друзья.

Прежде всего выражаю благодарность президенту Туркменистана за приглашение и традиционное гостеприимство. Рад вновь находиться в братском Туркменистане, в прекрасной Авазе.

В ноябре прошлого года Азербайджан стал полноправным членом Консультативного формата глав государств Центральной Азии. Вновь выражаю благодарность всем моим уважаемым коллегам за единодушную поддержку этого исторического решения. В этой связи хочу отметить роль Туркменистана и лично уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Именно здесь, в Авазе, в августе прошлого года он выступил с инициативой о полноправном участии Азербайджана в этом формате.

Азербайджано-туркменские отношения в последние годы развиваются динамично. Начиная с прошлого года состоялось уже пять визитов на высшем уровне. Это отражает интенсивность нашего политического диалога и взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Особо хотел бы отметить строительство мечети в городе Физули по инициативе уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. В прошлом году мы вместе приняли участие в закладке ее фундамента. Этот дар братского Туркменистана нашей стране является еще одним свидетельством дружбы и духовной близости наших народов.

Братская поддержка в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана имеет для нас особое значение. В Физули Узбекистаном уже построена школа имени Мирзы Улугбека, Казахстаном – Центр детского творчества имени Курмангазы, в Агдаме Кыргызстаном построена школа имени Манаса. Мы высоко ценим эту помощь.

Взаимодействие Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы значительно расширилось. Политические связи находятся на высоком уровне. Регулярными стали взаимные визиты на высшем уровне. Крепнет торгово-экономическое сотрудничество, растут взаимные инвестиции, реализуются совместные проекты. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем на 50 процентов. Сегодня в нашей стране активно работают более 400 компаний с капиталом из стран Центральной Азии. В последние годы были созданы совместные инвестиционные фонды Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Капитал каждого из этих фондов исчисляется сотнями миллионов долларов. Считаю, что их возможности нужно использовать еще активнее, прежде всего для реализации совместных проектов, создания новых производств и расширения промышленной кооперации. Нужно не только увеличивать взаимную торговлю, важно вместе инвестировать, производить и выходить на внешние рынки.

Одним из основных направлений нашего сотрудничества является транспорт. Каспийское море сегодня играет все большую роль в транспортном взаимодействии наших стран. Транспортная инфраструктура на обоих берегах Каспия имеет важное значение для соединения Центральной Азии с Азербайджаном и далее с международными рынками. В последние годы мы последовательно увеличиваем свои транспортные возможности. Мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру, развиваем морские порты, аэропорты, железные и автомобильные дороги. Сегодня мы наблюдаем значительный рост объема перевозок через Каспий. Наша общая задача – сделать эти маршруты более эффективными и конкурентоспособными. Параллельно реализуется проект "Цифровой Шелковый путь", проводится работа по развитию оптоволоконных линий по дну Каспийского моря. Средний коридор приобретает все большее значение, в прошлом году объем транзитных перевозок по этому маршруту вырос более чем на 10 процентов, а за первые 8 месяцев текущего года – еще почти на 20 процентов.

Особое место в нашем сотрудничестве занимает сфера энергетики. Азербайджан играет важную роль в транзите энергоресурсов из Центральной Азии на международные рынки. Через территорию нашей страны транспортируется нефть из Туркменистана и Казахстана, объем этих перевозок растет. Последовательно расширяется наше сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Мы ведем совместную работу с Казахстаном и Узбекистаном по созданию зеленого энергетического коридора.

Уважаемые коллеги.

Геополитическая важность нашего формата сотрудничества состоит не только из совместных проектов в энергетической и транспортной сферах. Мир, безопасность, политическая и экономическая стабильность в наших странах являются основой всех наших успехов и гарантией будущего успешного развития стран Центральной Азии и Азербайджана, укрепления нашего взаимодействия.

Благодарю за внимание.

10:33

В городе Туркменбаши проходит 8-я Консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии.

Как сообщает корреспондент Report из Туркменистана, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

10:17

В городе Туркменбаши проходит 8-я Консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии.

Как передает корреспондент Report из Туркменистана, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии.