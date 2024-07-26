Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди с грозами. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 28-32° тепла. Атмосферное давление повысится до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 70-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются дожди с грозами. На отдельных территориях прогнозируются ливни, возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер, местами с порывами.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 17-22° тепла.