О нас

В Азербайджане ожидаются сильный ветер, ливни и сели

В Азербайджане ожидаются сильный ветер, ливни и сели Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.
Экология
26 июля 2024 г. 16:25
В Азербайджане ожидаются сильный ветер, ливни и сели

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Как сообщили Report в службе, предупреждение охватывает период с 27 по 29 июля.

Глава службы Назим Махмудов призвал граждан соблюдать правила безопасности.

"Призываем граждан не игнорировать предупреждения о неблагоприятной погоде, не стоять под высокими деревьями, не оставлять транспортные средства под крупноствольными деревьями, строго соблюдать правила безопасности", - сказал Махмудов.

В службе гидрометеорологии также предупредили о возможных селях в результате проливных дождей, в частности в горных и предгорных территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Güclü külək və sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi