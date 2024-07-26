В Азербайджане ожидаются сильный ветер, ливни и сели

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Как сообщили Report в службе, предупреждение охватывает период с 27 по 29 июля.

Глава службы Назим Махмудов призвал граждан соблюдать правила безопасности.

"Призываем граждан не игнорировать предупреждения о неблагоприятной погоде, не стоять под высокими деревьями, не оставлять транспортные средства под крупноствольными деревьями, строго соблюдать правила безопасности", - сказал Махмудов.

В службе гидрометеорологии также предупредили о возможных селях в результате проливных дождей, в частности в горных и предгорных территориях.