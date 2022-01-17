Прогноз погоды в Азербайджане на 18 января

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник, 17 января.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник, 18 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в течение дня ожидается усиление юго-западного ветра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0-1°, днем - 4-6° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в дневное время на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 0-5°мороза, в высокогорье ночью - 15-20°, днем - 0-5° мороза.