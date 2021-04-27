Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12 градусов, днем 17-20 градуса тепла, в Баку ночью 10-12 градусов тепла, днем 17-19 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-50%.

28 апреля в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в некоторых горных районах возможен гром, временами дожди, град. Ночью и утром туман, подует западный ветер, в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что, в основном, благоприятно для метеочувствительных людей.