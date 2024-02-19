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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
19 февраля 2024 г. 13:03
Прогноз погоды на завтра

20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером в некоторых местах вероятны осадки. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью 1-3°, днем 4-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах иногда возможен снег, временами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5 ° мороза.

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