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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 9 сентября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
8 сентября 2021 г. 13:06
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 сентября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в дневное время погода будет неустойчивой, в некоторых районах Абшеронского полуострова возможны кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем 24-26°, в Баку ночью 17-19°, днем 24-26°. Атмосферное давление 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 25-30°, в горах ночью 6-11°, днем 13-18°.

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