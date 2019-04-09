Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 апреля.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов, 10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром и вечером в некоторых местах будет туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-10, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью будет 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых отдаленных западных районных ожидаются локальные краткосрочные дожди. Вертен гром. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 19-24, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.