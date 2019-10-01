Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-19, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове будет преобладать северный ветер, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.