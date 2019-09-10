Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако, ночью и утром в некоторых частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди. Ночью и утром на некоторых территориях есть вероятность интенсивных осадков. Утром в отдельных местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 16-20, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 11 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются комфортные погодные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей.