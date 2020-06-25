Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами есть вероятность кратковременных осадков, возможны грозы. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

На пляжах Абшерона будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 21-22 градуса тепла, в Тюркане, Говсаны, на Сахиле и Шихово 23-24 градуса тепла.

26 июня в районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, в северных и западных районах осадки примут интенсивный характер, возможен град. Скорость восточного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 30-34 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла. Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 26 июня на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.