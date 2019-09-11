Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах есть вероятность кратковременного дождя. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана временами ожидаются грозы и дожди. Ночью и утром в некоторых местах есть вероятность ливня. Утром на отдельных территориях будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 16-20, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 12 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются комфортные погодные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей.