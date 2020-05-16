Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

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Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 17 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, на некоторых территориях дожди.

Ночью и утром местами будет туман. Ожидается сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-18°, днем 18-20° тепла. В Баку ночью будет 16-18°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, погодные условия неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы, временами дожди, на отдельных территориях интенсивные, вероятность града. Ночью и утром будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-17°, днем 25-30° тепла, в горах ночью будет 7-12°, днем 12-16° тепла.