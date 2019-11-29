Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков. Однако, ночью и вечером в некоторых местах ожидаются дожди.

Местами будет туман. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 10-15 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков, утром в горах будет туман. Ночью температура воздуха составит 4-6, днем 10-14 градусов тепла, в горах ночью будет 2-5, днем 5-7 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне осадки в основном не ожидаются. Однако, вечером в некоторых местах возможны дожди.

Утром на отдельных территориях ожидается туман. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 11-16 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Утром местами будет туман. Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 12-17 градусов тепла.

В Нахчыванской АР осадки в основном не ожидаются. Однако, вечером в некоторых местах ожидаются дожди, в горных территориях снег. Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 10-15 градусов тепла.

В столице страны - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет слабый туман. Возможен временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 7-9, днем 11-14 градусов тепла.