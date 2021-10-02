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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 3 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами ожидаются дожди.
Экология
2 октября 2021 г. 12:13
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 3 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами ожидаются дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем - 19-21° тепла, в Баку ночью - 12-14°, днем - 19-21° тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 766 мм до ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Вечером местами ливни, в горных районах вероятен снег. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 18-22° тепла, в горах ночью - 1-6° тепла, днем 6-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış, qar yağacaq

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