Переменчивая погода и дождь с грозами ожидаются в Азербайджане 13 октября

В Азербайджане 13 октября ожидается переменчивая погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, в основном без осадков.

Утром местами возможна слабая морось, вечером ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами туман. Северо-восточный ветер к вечеру сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +15…+18°, днем - +20…+25°. Атмосферное давление снизится с 760 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность - 80–85 % ночью и 60–65 % днем.

В районах страны местами пройдут ливни с грозами, в отдельных местах ожидаются интенсивные и сильные осадки, возможен град. В высокогорных районах прогнозируется мокрый снег. К вечеру осадки в большинстве районов прекратятся. Местами возможен туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +10-15°, днем - +20-25°, в горах ночью +1-5°, днем - +5-10°.