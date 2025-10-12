İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Sabah bəzi yerlərə dolu düşəcək, sulu qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 12 oktyabr, 2025
    • 12:29
    Sabah bəzi yerlərə dolu düşəcək, sulu qar yağacaq - PROQNOZ

    Oktyabrın 13-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Səhər bəzi yerlərdə az çiskin olacağı, axşam isə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Axşam yağıntılar əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25, dağlarda gecə 1-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

    sulu qar Hava proqnozu ETSN
    Переменная погода и дождь с грозами ожидаются в Азербайджане 13 октября

    Son xəbərlər

    12:38
    Video

    Bakıda mənzildə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxslər xilas edilib

    Hadisə
    12:29

    Sabah bəzi yerlərə dolu düşəcək, sulu qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:25

    KİV: Kamerun Prezidenti 100 yaşına qədər ölkəni idarə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    12:24

    "Barselona" Levandovskinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəmir

    Futbol
    12:08

    Madaqaskar Prezidenti: Hakimiyyətin qanunsuz şəkildə ələ keçirilməsinə cəhd göstərilib

    Digər ölkələr
    11:52

    Hakerlər "Qantas"ın 5,7 milyon müştərisinin məlumatlarını dərc edib

    İKT
    11:38
    Foto

    Azərbaycanlı alpinistdən bəhs edən film İtaliyada qalib olub

    Fərdi
    11:35

    Şahbaz Şərif Əfqanıstanın hər təxribatına sərt cavab veriləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    11:11

    Kats girovların qaytarılmasından sonra HƏMAS-a aid tunellərin məhv ediləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti