"Lids" klubu "Mançester Siti"nin qapıçısını heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 15:58
İngiltərənin "Lids" klubu bu ölkənin digər təmsilçisi "Mançester Siti"də çıxış edən qapıçı Ceyms Traffordu heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Teamtalk"a istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisi 23 yaşlı futbolçunu yay transfer dönəmində almaq niyyətindədir.
"Lids" oyunçuya görə 35 milyon avro ödəməyi planlaşdırır.
Xatırladaq ki, Ceyms Trafford 2025-ci ilin yayında "şəhərlilər"ə keçib. Onun müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununadək qüvvədədir. İngiltərəli qapıçı cari mövsüm Premyer Liqada 3 oyunda meydanda olub.
Son xəbərlər
17:06
"Brent" neftinin qiyməti 70 dolları ötübEnergetika
17:04
Çingiz Hüseynzadə: "Vladimir Litvintsev olimpiadada çox zəif çıxış etdi"Fərdi
16:59
Qərbi Azərbaycan İcması Avropa Parlamentinin bəyanatını pisləyibXarici siyasət
16:56
Foto
Naxçıvanda mebel sexi yanıbHadisə
16:52
Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyi qeyd ediləcəkFərdi
16:47
MOK-un vitse-prezidenti: "XXV Qış Olimpiya Oyunlarının təşkilatçılığı bir o qədər də yaxşı deyil"Fərdi
16:46
Xalq artisti: "Tağıyev" filmində məqsəd onun əməllərini göstərməkdir, şəxsi həyatına nə ehtiyac var?İncəsənət
16:44
Foto
"PAŞA Real Estate" qlobal aktivlərini "One&Only" Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirirBiznes
16:41