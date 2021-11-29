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Ожидается сильный ветер, дожди, температура понизится на 5-8°

Ожидается сильный ветер, дожди, температура понизится на 5-8° 13:40
Экология
29 ноября 2021 г. 14:05
Ожидается сильный ветер, дожди, температура понизится на 5-8°

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов распространила информацию об изменении погодных условий.

Как сообщает Report, в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 1 и до утра 2 декабря ожидается усиление северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с, порывами 23-25 м/с, местами до 28 м/с.

Вечером вероятны дожди. Температура воздуха 2 декабря понизится на 5-7° по сравнению с прошлыми днями.

В районах Азербайджана со второй половины дня 1 по 2 декабря ожидается неустойчивая погода, дожди, в горных районах снег, вероятно, местами интенсивный. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Температура воздуха 2 декабря понизится на 5-8° по сравнению с прошлыми днями.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

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Версия на английском языке Strong wind, rain, low temperature expected in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Güclü külək əsəcək, yağış yağacaq, temperatur 5-8 dərəcə enəcək

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