Объявлен прогноз погоды на завтра

9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в Баку 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами интенсивный дождь, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33, в горах ночью 7-12, днем 16-21 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.