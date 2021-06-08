О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра 9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
8 июня 2021 г. 13:02
Объявлен прогноз погоды на завтра

9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в Баку 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами интенсивный дождь, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33, в горах ночью 7-12, днем 16-21 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
5 июня 2021 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi