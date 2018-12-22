Обнародован прогноз погоды на воскресенье в Азербайджане

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, юго-восточный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6°, днем 8-10°.

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туманно. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.

Департамент предупреждает, что с 23 по 25 декабря в некоторых районах будет отмечаться временами усиливающийся западный ветер.