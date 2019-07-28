Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Северо-западный ветер днём сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем – 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем – 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба ниже нормы. Относительная влажность ночью – 60-70%, днем – 45-55%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днём сменится умеренным южным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы и дожди, в горных районах ливневого характера. Возможен град. Днём в большинстве районов в основном без осадков. Восточный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градусов тепла.