    ОАЭ предрекает Турции успех в проведении климатического саммита

    Экология
    • 01 декабря, 2025
    • 17:26
    ОАЭ предрекает Турции успех в проведении климатического саммита

    Объединенные Арабские Эмираты выражают полную уверенность в том, что предстоящая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) в Турции пройдет с таким же успехом, как и конференция в Азербайджане в ноябре 2024 года.

    Об этом турецкому бюро Report заявил посол ОАЭ в этой стране Саид Тани Хареб Аль-Дахери.

    По его словам, дипломатия включает не только политическое измерение, но также экономику, культуру, толерантность и элементы "мягкой силы". Экологические вопросы и изменение климата, актуальность которых сегодня особенно высока, превратились в глобальные темы, вызывающие интерес всего международного сообщества.

    "Как мусульманское государство, мы с гордостью наблюдали за успешным проведением Азербайджаном Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). С этой точки зрения могу с уверенностью сказать, что Турция также готова принять СОР31".

    Посол добавил, что несколько дней назад принял участие на Высокоуровневой панели министров сельского хозяйства на тему "Предотвращение пищевых и водных отходов - забота о будущем" в Стамбуле, на которой обсуждались вопросы, связанные с проведением СОР31, подчеркнута реализация важных проектов под руководством супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и почетного председателя Фонда "Ноль отходов" Эмине Эрдоган.

    "Похоже, Турция серьезно готовится к этому важному мероприятию", - сказал он.

    Дипломат подчеркнул, что ОАЭ также придают большое значение вопросам климата: "У нас имеются очень хорошие соответствующие инициативы. Считаю, что в будущем нас ждут успешные проекты в данном направлении".

    BƏƏ-nin səfiri: Azərbaycanda olduğu kimi, Türkiyədə də COP-un uğurla keçiriləcəyinə inanırıq
    UAE Envoy: Türkiye will host COP successfully, like Azerbaijan
