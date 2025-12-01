ОАЭ предрекает Турции успех в проведении климатического саммита

Объединенные Арабские Эмираты выражают полную уверенность в том, что предстоящая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) в Турции пройдет с таким же успехом, как и конференция в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол ОАЭ в этой стране Саид Тани Хареб Аль-Дахери.

По его словам, дипломатия включает не только политическое измерение, но также экономику, культуру, толерантность и элементы "мягкой силы". Экологические вопросы и изменение климата, актуальность которых сегодня особенно высока, превратились в глобальные темы, вызывающие интерес всего международного сообщества.

"Как мусульманское государство, мы с гордостью наблюдали за успешным проведением Азербайджаном Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). С этой точки зрения могу с уверенностью сказать, что Турция также готова принять СОР31".

Посол добавил, что несколько дней назад принял участие на Высокоуровневой панели министров сельского хозяйства на тему "Предотвращение пищевых и водных отходов - забота о будущем" в Стамбуле, на которой обсуждались вопросы, связанные с проведением СОР31, подчеркнута реализация важных проектов под руководством супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и почетного председателя Фонда "Ноль отходов" Эмине Эрдоган.

"Похоже, Турция серьезно готовится к этому важному мероприятию", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что ОАЭ также придают большое значение вопросам климата: "У нас имеются очень хорошие соответствующие инициативы. Считаю, что в будущем нас ждут успешные проекты в данном направлении".