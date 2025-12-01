İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    BƏƏ-nin səfiri: Azərbaycanda olduğu kimi, Türkiyədə də COP-un uğurla keçiriləcəyinə inanırıq

    Ekologiya
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:24
    BƏƏ-nin səfiri: Azərbaycanda olduğu kimi, Türkiyədə də COP-un uğurla keçiriləcəyinə inanırıq

    Azərbaycandakı kimi Türkiyədə də COP-un uğurla keçiriləcəyinə bir islam dövləti olaraq inamımız tamdır.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) bu ölkədəki səfiri Səid Tani Hareb Əl-Dhaheri bildirib.

    Diplomatiyanın sadəcə siyasətdən ibarət olmadığını vurğulayan səfir bura iqtisadiyyat, mədəniyyət, tolerantlıq və eyni zamanda "yumşaq güc"ün daxil olduğunu qeyd edib: "Ən əsası isə günümüzdə daha aktual olan ekologiya və iqlim dəyişiklikləri bütün dünyanın marağında olan qlobal məsələyə çevrilib. Azərbaycanın BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransını - COP 29-u uğurlu şəkildə icra etməsini bir islam dövləti olaraq qürurla izlədik. Bu baxımdan mən əminliklə deyə bilərəm ki, Türkiyə də COP-31-ə ev sahibliyi etməyə hazırdır".

    Səfir onu da qeyd edib ki, bir neçə gün öncə Sıfır Tullantı Hərəkatının qurucusu və Sıfır Tullantı Fondunun fəxri prezidenti Əminə Ərdoğanın iştirakı və çıxışı ilə İstanbulda keçirilən "Qida və su israfının qarşısının alınması - gələcəyi qəbul etmək" mövzusunda yüksək səviyyəli kənd təsərrüfatı nazirləri panelinə qatılıb. Tədbirdə də COP-31 ilə bağlı məsələlər və Əminə Ərdoğanın liderliyi altında güclü layihələrin həyata keçiriləcəyi vurğulanıb: "Görünən o ki, Türkiyə bu mühüm hadisəyə ciddi şəkildə hazırlaşır".

    Diplomat BƏƏ-nin də iqlim məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət verdiyini də vurğulaylb: "Bu mənada çox gözəl təşəbbüslərimiz var. Və düşünürəm ki, bu istiqamətdə gələcəkdə də uğurlu layihələrimiz olacaq".

    COP29 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Türkiyə COP31

    Son xəbərlər

    16:57

    Ermənistanda icma rəhbərinin qətlində təqsirləndirilən şəxsin həbs müddəti uzadılıb

    Region
    16:51

    BMTM "Klinqendal"ın hazırladığı siyasi icmala münasibət bildirib

    Xarici siyasət
    16:48

    Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki sonuncu matçında uduzub

    Futbol
    16:45

    Əmək şəraiti ağır olan işçilər erkən pensiya hüququ qazana bilər

    Sosial müdafiə
    16:43

    Bakıda 31 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    16:35

    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Komandaların əksəriyyətinin səviyyəsi bərabərdir"

    Komanda
    16:35

    Erməni general beynəlxalq axtarışa verilib

    Region
    16:34

    Şri-Lankada "Ditva" qasırğası nəticəsində 355 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:31

    EBRD Türkiyə, Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri arasında regional bağlantı üçün investisiya həcmini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti