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Названа причина пылевого тумана в Баку и на Абшероне

Названа причина пылевого тумана в Баку и на Абшероне С утра 5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Экология
5 июля 2021 г. 14:09
Названа причина пылевого тумана в Баку и на Абшероне

С утра 5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, пыльная погода носит локальный характер.

Для географического положения и климатических условий Баку и Абшеронского полуострова характерны высокая температура, малое количество осадков, обилие ветреных дней.

В последнее время на Абшероне засушливая погода и пересыхание верхней поверхности почвы в связи с общими метеорологическими условиями привели к образованию пылевых масс. Образовавшиеся пылевые массы посредством сильных ветров распространились в окружающую среду, что привело к снижению качества атмосферного воздуха.

В настоящее время, исходя из данных, полученных от автоматических станций, количество пыли в воздухе превышает норму в 1.6 раза. Прогнозируется, что в зависимости от метеорологических условий такая пыльная погода сохранится в течение ближайших 2 дней.

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