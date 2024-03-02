Мухтар Бабаев встретился с генеральным директором ВОЗ

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом в рамках шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом в рамках шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде.

Об этом Report передает со ссылкой на официальную страницу COP29 в социальной сети X.

"Президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом в рамках шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде и обсудил важность климатических действий для улучшения общественного здоровья и систем здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.