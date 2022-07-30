Министерство: В Кяльбаджарском районе зафиксирован смерч

13:06

В результате образования кучево-дождевых облаков, характерных для горных районов в жаркое время года, в Алагёллярском бассейне Кяльбаджарского района зафиксирован локальный кратковременный смерч (торнадо).

Об этом Report сообщила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что воздушные потоки, образовавшиеся над водохранилищем Алагёллер, создали над водоемом торнадо.

"Наблюдаемые в последние дни повышение температуры воздуха и усиленное испарение с поверхности водохранилища привели к образованию дождевых облаков. Значительная вертикальная протяженность облаков и резкая разница в давлениях привела к устремлению сильных воздушных потоков вниз и образованию смерча", - сообщила Г. Мамедова.

По словам Г. Мамедовой, это естественное явление, характерное для летнего сезона в горных районах, где имеются водохранилища.