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Минэкологии представит предложения по проведению COP29

Минэкологии представит предложения по проведению COP29 Министерство экологии и природных ресурсов готовит предложения по проведению в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.
Экология
25 декабря 2023 г. 17:01
Минэкологии представит предложения по проведению COP29

Министерство экологии и природных ресурсов готовит предложения по проведению в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Об этом Report заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он напомнил о прошедшем под председательством президента Ильхама Алиева первом совещании в связи с проведением COP29 в Азербайджане. По словам Керимова, в ближайшее время будет сформирован организационный комитет, который еще более прояснит мероприятия и задачи.

"В мероприятиях в рамках COP29 в Баку ожидается участие до 30 тыс. человек в день. В Баку проводится большая работа в связи с подготовкой к этому мероприятию. Госучреждениям поручено подготовить предложения по выполнению предстоящих задач в рамках COP29. Министерство экологии и природных ресурсов готовит свои предложения", - сказал замминистра.

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Версия на английском языке Ministry of Ecology and Natural Resources preparing proposals on COP29
Версия на азербайджанском языке Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi COP29-la bağlı təkliflər hazırlayır

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