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Турция представит "дорожную карту" по изменению климата на COP29

Турция представит "дорожную карту" по изменению климата на COP29 Турция представит свою программу по изменению климата на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29), которая состоится в Баку.
COP29
9 мая 2024 г. 13:29
Турция представит дорожную карту по изменению климата на COP29

Турция представит свою программу по изменению климата на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29), которая состоится в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявила заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк.

По ее словам, Турция стремится разработать стратегию нулевых выбросов к 2053 году: “Мы работаем над стратегией изменения климата в отдаленной перспективе. В этом году в Баку мы объявим нашу “дорожную карту”.

Замминистра отметила, что 2024 год имеет особое значение в вопросе изменения климата: “У собрания в этом году 2 основные темы - климатическое финансирование и деятельность в области климата”.

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Версия на английском языке Türkiye to present climate change roadmap at COP29
Версия на азербайджанском языке Türkiyə COP29-da iqlim dəyişikliyi ilə bağlı "yol xəritəsi"ni açıqlayacaq

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