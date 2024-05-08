Состоялся обмен мнениями по участию Марокко в COP29

8 мая посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов встретился с министром энергетического перехода и устойчивого развития этой страны Лейлой Бенали.

8 мая посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов встретился с министром энергетического перехода и устойчивого развития этой страны Лейлой Бенали.

Как сообщает Report, об этом посол сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами в сферах энергетики, окружающей среды и устойчивого развития, а также подготовка к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которую примет Азербайджан.