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Состоялся обмен мнениями по участию Марокко в COP29

Состоялся обмен мнениями по участию Марокко в COP29 8 мая посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов встретился с министром энергетического перехода и устойчивого развития этой страны Лейлой Бенали.
COP29
8 мая 2024 г. 20:22
Состоялся обмен мнениями по участию Марокко в COP29

8 мая посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов встретился с министром энергетического перехода и устойчивого развития этой страны Лейлой Бенали.

Как сообщает Report, об этом посол сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами в сферах энергетики, окружающей среды и устойчивого развития, а также подготовка к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которую примет Азербайджан.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador meets with Minister of Energy Transition and Sustainable Development of Morocco
Версия на азербайджанском языке Mərakeşin COP29-da iştirakı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb

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