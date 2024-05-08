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Радев: Болгария готова оказать поддержку Азербайджану в проведении COP29

Радев: Болгария готова оказать поддержку Азербайджану в проведении COP29 Болгария готова оказать поддержку Азербайджану в проведении 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
8 мая 2024 г. 13:04
Радев: Болгария готова оказать поддержку Азербайджану в проведении COP29

Болгария готова оказать поддержку Азербайджану в проведении 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я знаком с президентом более 7 лет. Следует подчеркнуть, что его смелые решения динамично развивают Азербайджан, развитие зеленой энергетики занимает важное место в этом", - сказал он.

Он также затронул вопрос проведения COP29 в Азербайджане: "Мы очень рады этому и готовы оказать поддержку в его проведении".

"Роль Азербайджана как лидера в регионе Южного Кавказа будет продолжаться", - сказал он.

Президент отметил, что Болгария предлагает инициативы в сфере охраны окружающей среды.

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Версия на английском языке Bulgarian President expresses readiness to support Azerbaijan in holding COP29
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti: COP29-un keçirilməsində Azərbaycana dəstək verməyə hazırıq

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