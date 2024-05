Президент СОР29 обсудил с вице-премьером РФ климатическое финансирование

Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"В рамках председательства COP29 состоялась встреча с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком и советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, чтобы обсудить приоритеты COP29 в области климатического финансирования", - говорится в публикации.