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Президент СОР29 обсудил с вице-премьером РФ климатическое финансирование

Президент СОР29 обсудил с вице-премьером РФ климатическое финансирование Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.
COP29
7 мая 2024 г. 14:13
Президент СОР29 обсудил с вице-премьером РФ климатическое финансирование

Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"В рамках председательства COP29 состоялась встреча с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком и советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, чтобы обсудить приоритеты COP29 в области климатического финансирования", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке President of COP29 meets deputy PM of Russia

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