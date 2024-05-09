Посольство: Американские компании заинтересованы в участии в COP29

Американские компании заинтересованы в секторе возобновляемых источников энергии Азербайджана и в участие в COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Американские компании заинтересованы в секторе возобновляемых источников энергии и участии в COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США Азербайджана в социальной сети "Х".

"Посол Марк Либби осмотрел объекты [американской компании] Baker Hughes и встретился с представителем компании в стране Зауром Аллахвердизаде, а также с руководством компании, являющейся крупным поставщиком нефтегазового оборудования и услуг...Фирма также тесно сотрудничает с SOCAR Upstream", - отмечается в сообщении.

М.Либби ознакомился с инициативами Baker Hughes в области "зеленой" энергетики, политике диверсификации и инклюзивности.

"Он отметил важность нормативно-правовой базы для "зеленой" энергетики и подчеркнул интерес американских компаний к сектору возобновляемых источников энергии Азербайджана, включая их участие в COP29", - говорится в сообщении дипмиссии.