О нас

Посольство: Американские компании заинтересованы в участии в COP29

Посольство: Американские компании заинтересованы в участии в COP29 Американские компании заинтересованы в секторе возобновляемых источников энергии Азербайджана и в участие в COP29, который пройдет в ноябре в Баку.
COP29
9 мая 2024 г. 11:58
Посольство: Американские компании заинтересованы в участии в COP29

Американские компании заинтересованы в секторе возобновляемых источников энергии и участии в COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США Азербайджана в социальной сети "Х".

"Посол Марк Либби осмотрел объекты [американской компании] Baker Hughes и встретился с представителем компании в стране Зауром Аллахвердизаде, а также с руководством компании, являющейся крупным поставщиком нефтегазового оборудования и услуг...Фирма также тесно сотрудничает с SOCAR Upstream", - отмечается в сообщении.

М.Либби ознакомился с инициативами Baker Hughes в области "зеленой" энергетики, политике диверсификации и инклюзивности.

"Он отметил важность нормативно-правовой базы для "зеленой" энергетики и подчеркнул интерес американских компаний к сектору возобновляемых источников энергии Азербайджана, включая их участие в COP29", - говорится в сообщении дипмиссии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US companies interested in Azerbaijan’s renewable energy sector, says ambassador
Версия на азербайджанском языке Mark Libbi: "ABŞ şirkətləri Azərbaycanın bərpa olunan enerji sektorunda iştirak etməkdə maraqlıdır"

Другие новости из категории

Эльчин Амирбеков обсудил COP29 с помощником генсека ООН
ФотоЭльчин Амирбеков обсудил COP29 с помощником генсека ООН
8 мая 2024 г. 22:49
Состоялся обмен мнениями по участию Марокко в COP29
Состоялся обмен мнениями по участию Марокко в COP29
8 мая 2024 г. 20:22
Президент Азербайджана пригласил болгарского коллегу на COP29
Президент Азербайджана пригласил болгарского коллегу на COP29
8 мая 2024 г. 16:02
Радев: Болгария готова оказать поддержку Азербайджану в проведении COP29
Радев: Болгария готова оказать поддержку Азербайджану в проведении COP29
8 мая 2024 г. 13:04
Мухтар Бабаев провел встречу с представителями РАН
Мухтар Бабаев провел встречу с представителями РАН
8 мая 2024 г. 12:15
Султан Гаджиев: Азербайджан с Африкой для прогресса как в преддверии COP29, так и после него
Султан Гаджиев: Азербайджан с Африкой для прогресса как в преддверии COP29, так и после него
8 мая 2024 г. 10:24
Прошел тренинг по содействию в подготовке Двухгодичного доклада Азербайджана о прозрачности в области изменения климата
ФотоПрошел тренинг по содействию в подготовке Двухгодичного доклада Азербайджана о прозрачности в области изменения климата
7 мая 2024 г. 21:13
Президент СОР29 обсудил с вице-премьером РФ климатическое финансирование
Президент СОР29 обсудил с вице-премьером РФ климатическое финансирование
7 мая 2024 г. 14:13
Вице-премьер РФ обсудил с министром экологии Азербайджана подготовку к COP29
Вице-премьер РФ обсудил с министром экологии Азербайджана подготовку к COP29
6 мая 2024 г. 23:43
Жуков: АБР выделил техническую помощь для наращивания потенциала участвующих в подготовке к COP29 учреждений
Жуков: АБР выделил техническую помощь для наращивания потенциала участвующих в подготовке к COP29 учреждений
6 мая 2024 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi