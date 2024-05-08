Эльчин Амирбеков обсудил COP29 с помощником генсека ООН

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с помощником генерального секретаря, директором Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркосом Нето 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с помощником генерального секретаря, директором Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркосом Нето 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службе азербайджанского представительства Программы развития ООН (ПРООН).

На встрече М.Нето "подтвердил приверженность ПРООН содействию Азербайджану в успешном проведении COP29".

Ранее помощник генсека ООН также встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.