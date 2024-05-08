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Мухтар Бабаев провел встречу с представителями РАН

Мухтар Бабаев провел встречу с представителями РАН Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с делегацией Российской академии наук (РАН) в Москве.
COP29
8 мая 2024 г. 12:15
Мухтар Бабаев провел встречу с представителями РАН

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с делегацией Российской академии наук (РАН) в Москве.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Российская академия наук в Москве продемонстрировала инновационные решения для защиты среды обитания в Каспийском море. От достижений в области гидрологической динамики до изучения дикой природы - миру нужны амбициозные идеи и партнерские отношения для осуществления эффективных действий", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке COP29 president Mukhtar Babayev meets with representatives of Russian Academy of Sciences
Версия на азербайджанском языке COP29-un prezidenti Rusiya Elmlər Akademiyasının nümayəndələri ilə görüşüb

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