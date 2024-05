Мухтар Бабаев провел встречу с представителями РАН

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с делегацией Российской академии наук (РАН) в Москве.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Российская академия наук в Москве продемонстрировала инновационные решения для защиты среды обитания в Каспийском море. От достижений в области гидрологической динамики до изучения дикой природы - миру нужны амбициозные идеи и партнерские отношения для осуществления эффективных действий", - говорится в сообщении.