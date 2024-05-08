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Султан Гаджиев: Азербайджан с Африкой для прогресса как в преддверии COP29, так и после него

Султан Гаджиев: Азербайджан с Африкой для прогресса как в преддверии COP29, так и после него COP29 должна стать платформой, объединяющей страны с исторически ограниченными связями и партнерством.
COP29
8 мая 2024 г. 10:24
Султан Гаджиев: Азербайджан с Африкой для прогресса как в преддверии COP29, так и после него

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) должна стать платформой, объединяющей страны с исторически ограниченными связями и партнерством.

Как сообщает Report, такое мнение выразил посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев в своей статье в издании Standard.

Касаясь подготовки к проведению COP29 в ноябре этого года в Баку, он отметил, что центральное место в подходе Азербайджана к этому мероприятию занимает принцип инклюзивности.

"COP29 предназначена не только для избранных, а для всех нас. Инклюзивность – это не только правильно, но и разумно. Создавая возможность для того, чтобы различные голоса и точки зрения были услышаны и уважались, мы можем создать более сильные альянсы и добиться более эффективных результатов в борьбе с изменением климата, чем мы когда-либо могли бы в одиночку", - подчеркнул дипломат.

С.Гаджиев также отметил, что, переговорная группа председательства COP29 активно взаимодействует с различными партнерами и переговорными группами, "признавая, что коллективные действия имеют первостепенное значение для успеха".

"В нашем стремлении к единству мы стремимся преодолеть разногласия между Глобальным Югом и Глобальным Западом. COP29 должна стать мультипликатором и интегратором сил, объединяя страны, которые исторически имели ограниченные связи и партнерство. Одним из таких примеров является растущее партнерство между Азербайджаном и Кенией", - сказал он.

Посол также отметил, что Азербайджан, имеющий хорошие связи с Кенией, видит необходимость в укреплении сотрудничества, "особенно в свете ключевой роли Кении в решении проблемы изменения климата".

По словам дипломата, такие мероприятия, как COP29 или недавняя шестая сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6), являются важными примерами того, как страны мира могут коллективно координировать свои усилия по защите окружающей среды.

"Азербайджан рад объединить усилия с Кенией, чтобы вместе мы могли усилить наше влияние и добиться значимого прогресса как в преддверии COP29, так и после него. Но это не просто миссия Кении и Азербайджана: страны развитого мира должны внести свой вклад, делая больше для того, чтобы предоставить Кении – и, более того, Африке в целом – больший доступ к финансированию, передаче технологий и потенциалу для активизации усилий по борьбе с изменением климата", - добавил он.

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