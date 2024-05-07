Прошел тренинг по содействию в подготовке Двухгодичного доклада Азербайджана о прозрачности в области изменения климата

В рамках председательства Азербайджана в СОР29 6-7 мая экспертами Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) в Баку были проведены тренинги с участием соответствующих государственных структур. Цель тренингов - содействие составлению Двухгодичног

В рамках председательства Азербайджана в СОР29 6-7 мая экспертами Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) в Баку были проведены тренинги с участием соответствующих государственных структур. Цель тренингов - содействие составлению Двухгодичного доклада о прозрачности (BTR), ключевого компонента Системы повышенной прозрачности (ETF), улучшенной в соответствии с Парижским соглашением.

Как сообщает Report, заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик CОР29 Ялчин Рафиев в своем выступлении отметил, что предоставление государствами-участниками, в том числе Азербайджаном, Двухгодичных докладов о прозрачности является одним из приоритетных направлений председательства в СОР29.

В связи с этим он призвал соответствующие государственные структуры нашей страны в кратчайшие сроки внести свой вклад в подготовку Двухгодичного доклада Азербайджана о прозрачности.

В ходе двухдневных тренингов представители секретариата UNFCCC проинформировали участников об основных элементах ETF, методах, процедурах и руководящих принципах в этой области, а также об использовании нового электронного программного обеспечения в процессе подготовки Двухгодичных докладов о прозрачности.