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Прошел тренинг по содействию в подготовке Двухгодичного доклада Азербайджана о прозрачности в области изменения климата

Прошел тренинг по содействию в подготовке Двухгодичного доклада Азербайджана о прозрачности в области изменения климата В рамках председательства Азербайджана в СОР29 6-7 мая экспертами Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) в Баку были проведены тренинги с участием соответствующих государственных структур. Цель тренингов - содействие составлению Двухгодичног
COP29
7 мая 2024 г. 21:13
Прошел тренинг по содействию в подготовке Двухгодичного доклада Азербайджана о прозрачности в области изменения климата

В рамках председательства Азербайджана в СОР29 6-7 мая экспертами Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) в Баку были проведены тренинги с участием соответствующих государственных структур. Цель тренингов - содействие составлению Двухгодичного доклада о прозрачности (BTR), ключевого компонента Системы повышенной прозрачности (ETF), улучшенной в соответствии с Парижским соглашением.

Как сообщает Report, заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик CОР29 Ялчин Рафиев в своем выступлении отметил, что предоставление государствами-участниками, в том числе Азербайджаном, Двухгодичных докладов о прозрачности является одним из приоритетных направлений председательства в СОР29.

В связи с этим он призвал соответствующие государственные структуры нашей страны в кратчайшие сроки внести свой вклад в подготовку Двухгодичного доклада Азербайджана о прозрачности.

В ходе двухдневных тренингов представители секретариата UNFCCC проинформировали участников об основных элементах ETF, методах, процедурах и руководящих принципах в этой области, а также об использовании нового электронного программного обеспечения в процессе подготовки Двухгодичных докладов о прозрачности.

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Версия на английском языке ФотоSupport training for preparation of BTR on Azerbaijan's transparency on climate change held at Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın iqlim dəyişikliyi üzrə Şəffaflıq Hesabatının hazırlanmasına dəstək təlimi keçirilib

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