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Минэкологии направило обращение в связи с преступлениями армянских сепаратистов

Минэкологии направило обращение в связи с преступлениями армянских сепаратистов В секретариаты международных конвенций направлено обращение для доведения до мировой общественности преступлений, совершенных армянскими сепаратистами
Экология
3 ноября 2020 г. 14:01
Минэкологии направило обращение в связи с преступлениями армянских сепаратистов

Агрессорская Армения, оккупировавшая 30 лет назад азербайджанские территории, осуществляет на них широкомасштабные экологические террористические акты, нанося серьезный ущерб памятникам природы, биоразнообразию, лесам, подземным и наземным природным ресурсам.

В последние дни Армения вновь подвергла обстрелу гражданское население Азербайджана, проживающее за пределами региона боевых действий, нанеся при этом огромный ущерб экологической среде, природным ресурсам, биоразнообразию региона, которое имеет всемирное значение и богатым лесным массивам. Как сообщает Report, об этом сказала заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова.

"Армянские вооруженные силы, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, подвергают регулярным артиллерийским обстрелам районы, расположенные за линией фронта. В результате этих атак несколько ракет попали в охраняемые и всемирно признанные природные территории, в том числе национальные парки Аггель и Гейгель, вызвав широкомасштабные пожары. В продолжение экологического террора Армения применила фосфорное оружие, из-за чего сгорели ценные леса в Шуше", - сказала она.

А.Самедова отметила, что в результате этих террористических актов, преднамеренно совершенных агрессором Арменией, в регионе произошли серьезные экологические последствия, естественная растительность и верхний слой почвы, сформировавшиеся тысячелетиями, были полностью сожжены, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Азербайджана и Международный Красный список, уничтожены, среда обитания животных разрушена, нарушен баланс экосистемы, нанесен серьезный ущерб компонентам окружающей среды.

"Эти тяжкие преступления, совершенные Арменией против природы, являются грубым нарушением требований международных конвенций по биоразнообразию, Рамсарской и Бернской конвенций в области окружающей среды.

Служба охраны биологического разнообразия обратилась в секретариаты вышеуказанных конвенций с просьбой призвать Армению положить конец актам экологического терроризма, совершаемым оккупационным армянским государством на азербайджанских территориях, донести до мирового сообщества правду о преступлениях, совершаемых армянскими сепаратистами".

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